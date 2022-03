Formation : Comment remplir une offre d'achat de biens immobiliers ?

L'achat d'un bien immobilier est probablement l'investissement le plus important que vous ferez dans votre vie. Il est donc important que vous preniez toutes les mesures préliminaires avant de faire une offre sur une maison. Tout d'abord, vous devez avoir de l'argent disponible pour l'acompte et avoir obtenu une pré-approbation pour un prêt auprès d'un prêteur hypothécaire. Vous devez vous familiariser avec le marché immobilier de votre région pour déterminer les prix de vente de maisons comparables à celle que vous voulez acheter. Ces informations vous aideront à préparer une offre gagnante.

Première étape

Commencez votre offre par des informations descriptives sur la propriété que vous voulez acheter, y compris l'adresse de la propriété, le montant que vous offrez (veillez à ne pas offrir trop ou trop peu), la date de clôture prévue, les modalités de paiement (si vous allez payer comptant, obtenir un prêt hypothécaire, ou les deux). N'oubliez pas qu'il s'agit d'une offre et non d'un accord d'achat. Vous devez donc laisser une marge de négociation et ne pas insulter le vendeur avec une offre trop basse.

Deuxième étape

Notez le montant des arrhes que vous offrirez aux vendeurs et la forme de paiement de ces arrhes : chèque, espèces ou billet à ordre. L'indemnité d'immobilisation vous permet de conserver votre position d'acheteur pendant la période spécifiée dans l'accord. Dans de nombreux cas, les arrhes ne sont pas remboursées à l'acheteur si l'affaire n'est pas conclue - à moins que la raison de l'échec de l'affaire ne soit mentionnée dans l'offre.

Troisième étape

Ajoutez des dispositions concernant la personne qui paiera l'assurance titre, le type d'acte de propriété à utiliser et d'autres exigences locales ou nationales. Veillez à prendre en compte les aspects juridiques propres à votre région.

Quatrième étape

Indiquez les éventualités. Les imprévus sont des conditions qui doivent être remplies pour que l'affaire soit conclue. Ces conditions sont généralement incluses dans l'offre par l'insertion de la phrase "Cette offre est subordonnée à (ou sujette à)" un certain événement. Les offres d'achat sont généralement subordonnées à la possibilité d'obtenir un financement pour l'achat et à la présentation d'un rapport satisfaisant sur l'état de la propriété par un inspecteur choisi par l'acheteur. Si l'inspecteur trouve un problème dans la maison, le vendeur peut accepter de réparer le problème ou de réduire le prix.

Conseils et mises en garde

Si vous n'êtes pas à l'aise pour faire des recherches sur la valeur des maisons ou pour rédiger une offre d'achat, vous pouvez demander l'aide d'un agent immobilier. L'agent du vendeur partage normalement les frais de commission avec votre agent.

Vous pouvez retirer votre offre jusqu'au moment où vous avez connaissance de l'acceptation du vendeur. Dès que vous apprenez que le vendeur a accepté, vous êtes lié par le contrat.

N'oubliez pas que tous les États et toutes les municipalités sont différents et que vous devrez donc vous renseigner sur les conditions de l'offre dans votre région.