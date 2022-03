Formation : Comment remplir une offre d'achat de biens immobiliers ?

Ce n'est un secret pour personne que le marché du logement est une montagne russe de hauts et de bas. Pendant une longue période, les vendeurs sont en position de force et peuvent compter sur le prix qu'ils demandent. Ensuite, les mêmes personnes se précipitent vers les gilets pare-balles pour se protéger des chutes du marché. Il y a cependant une constante. Les vendeurs avisés qui comprennent que pour faire une bonne affaire, il faut quelques dollars et un peu de créativité, gagnent toujours le jeu de l'immobilier.

Mettez votre maison sur le marché lorsque les taux d'intérêt sont bas et que le moral est bon, car de légères hausses sur les marchés immobiliers locaux attireront les acheteurs et les inciteront à se rapprocher du prix de vente que vous avez fixé. Inscrivez votre propriété au printemps - c'est la période idéale pour la recherche d'une maison. Tentez votre chance à d'autres saisons en rappelant aux familles que les enfants bénéficient des déménagements pendant l'année scolaire, car ils se font des amis plus rapidement.

Préparez-vous à négocier de façon créative pour obtenir le meilleur prix de vente pour votre maison. Renseignez-vous sur le classement de vos écoles, le taux de criminalité de la communauté et des informations anecdotiques qu'un acheteur ne trouvera pas ailleurs. Créez une fiche de vente sur votre ordinateur. Faites quelque chose de peu orthodoxe : dirigez les acheteurs vers des propriétés similaires qui n'ont pas été mises à jour pour que votre maison paraisse ultra désirable. Envisagez un accord de "location avec option d'achat" qui permet à l'acheteur de verser un acompte avant que la vente ne soit consommée.

Conseils et mises en garde

Utilisez l'argent que vous avez économisé en vendant votre maison sans agent immobilier pour vous occuper des aspects juridiques de votre transaction et vous en sortirez encore mieux sur le long terme.