Isolation d'une maison à vendre :Traitement de l'humidité

Quelles sont les conséquences de l'humidité dans une habitation à vendre ?

Le taux d'humidité idéal dans une habitation est compris entre 50 et 75%. En dessus, outre une sensation de moiteur désagréable, l'humidité va entraîner avec le temps une prolifération bactérienne, des moisissures sur les murs, des champignons comme la mérule... Et nuire à la santé : asthme, allergies, etc... L'humidité dégrade le bâtiment qui sera plus difficile à vendre ou loeur !



Quelles sont les causes de l'humidité dans une habitation ?

Il y a plusieurs causes à cet excès de vapeur d'eau selon un artisan isolation de maison Perpignan :

Condensation : les murs intérieurs sont dégradés et une moisissure noirâtre se développe. La condensation est due à une mauvaise aération.

Remontées capillaires : L'eau contenue dans le sol remonte dans les murs. On constate à l'extérieur de la maison un décrochement du crépis ou des auréoles, et à l'intérieur une dégradation jusqu'à 1,5 mètres du sol, du salpêtre, un décollement des papiers peints ainsi qu'une forte humidité dans la cave et quelques fois des flaques d'eau. Le traitement des remontées capillaires est délicat, demande un bon diagnostic et une mise en oeuvre soignée.

Façade poreuse : plus rare, les murs extérieurs sont propres mais à l'intérieur ils sont uniformément humides. Les cause sont multiples: gouttières bouchées ou détériorées, évacuation au loin des murs défectueuse, joints de maçonnerie dégradés, façade fissuré...



Quels sont les traitements de l'humidité dans une maison ?

Chaque problème d'humidité requiert un traitement adapté :