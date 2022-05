La meilleure façon de préparer une maison à la vente

Lorsque vous mettez votre maison sur le marché, il est important de la présenter aux acheteurs potentiels lorsqu'elle est au mieux de sa forme. Vous devez consacrer du temps et de l'argent aux réparations et aux modifications nécessaires à votre maison pour la rendre attrayante pour les acheteurs. Vous voulez que les acheteurs potentiels s'imaginent vivre dans votre maison ; vous ne voulez pas que les acheteurs rentrent chez eux en imaginant à quel point la maison sera belle une fois toutes les tâches effectuées.

Veillez à ne pas trop dépenser

Vous devez effectuer les réparations qui augmenteront la valeur et la probabilité de vente de la maison sans pour autant accumuler des coûts qui ne pourront pas être récupérés lors de la vente de la maison. De nouveaux appareils sont agréables et attrayants pour les acheteurs, mais vous ne pourrez probablement pas augmenter suffisamment le prix de la maison pour récupérer vos coûts. Vous devriez vous concentrer sur les réparations peu coûteuses qui rendront votre maison plus attrayante pour les acheteurs potentiels.

Réparations extérieures

La première impression est importante, et la première chose que les acheteurs potentiels verront est l'extérieur de votre maison. Tenez votre pelouse bien taillée et entretenue. Vérifiez également s'il y a des fissures dans les fondations de votre maison, les allées ou les escaliers et réparez-les. Si vous avez une allée en asphalte, vous devriez la faire refaire. Vous pouvez également envisager des réparations plus esthétiques, comme repeindre les portes et les volets, ou ajouter des fleurs dans vos jardins. Pour la façade : contactez un façadier pour un ravalement de façade de la maison. Vous voulez faire une bonne première impression pour que les acheteurs potentiels soient enthousiastes à l'idée de voir votre maison.

L'intérieur de la maison

Avant d'ouvrir votre maison aux acheteurs potentiels, elle doit être impeccablement propre. Essayez d'enlever tout ce qui vous encombre, et envisagez même de déménager certaines de vos possessions ailleurs. Les maisons semblent plus grandes lorsqu'il y a un minimum de meubles et d'autres objets, et il sera plus facile pour un acheteur potentiel d'imaginer ses propres affaires dans la maison si elle n'est pas remplie de vos objets personnels. Cela ne signifie pas que vous devez déménager rapidement, mais simplement que vous devez faire un effort pour désencombrer votre maison. Bien qu'il s'agisse d'une corvée, elle doit être faite à un moment donné et facilitera votre déménagement.

Autres rénovations à faire

Autres choses à envisager : réparez les fissures dans la peinture ou les murs, éliminez tout signe de moisissure ou d'humidité dans le sous-sol ou dans d'autres zones sujettes à l'humidité, et remplacez ou nettoyez le revêtement de sol : parfois pensez à contacter un artisan rénovation... Pensez également à installer de nouvelles pommes de douche, des poignées d'armoire et d'autres éléments cosmétiques peu coûteux.

Vous pouvez également acheter de jolies serviettes, des fleurs, des centres de table et d'autres éléments décoratifs pour rendre votre maison plus attrayante pour les acheteurs potentiels.